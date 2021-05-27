Названа исчезающая профессия в Казахстане 

В будущем значительную роль на рынке труда будут играть "миллениалы" и "поколение Z".

Как отметил вице-министра труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов, толчок к изменениям на рынке труда дала пандемия коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Повышается актуальность непрерывного обучения трудовых ресурсов в течение всей жизни. Автоматизация и технологические инновации, демографические изменения, новые бизнес идеи приведут к автоматизации 1/3 работы к 2035 году. Данный факт может затронуть 3/4 рабочих мест. Расширится применение гибкой формы занятости, которая охватит и традиционные отрасли экономики. Данные факты требуют совершенствования навыков, целенаправленное приобретение новых знаний, изучение передового опыта, - сказал вице-министр во время круглого стола Комитета по социально-культурному развития Мажилиса.

По его словам, актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение пяти лет. И если буквально 10 лет назад полученных знаний и навыков хватало на 15 лет работы, то в век цифровизации и открытия новых технологий навыки и знания быстро устаревают.

Наибольшему риску автоматизации подвержены профессии, предполагающие рутинную деятельность. При этом по данным профессиям есть риски не только устаревания знаний, а исчезновения в принципе. К примеру, это кондукторы в общественном транспорте, - уточнил Биржанов.

Так, в будущем значительную роль на рынке труда будут играть поколение "миллениалы" и "поколение Z".

Они характеризуются высоким уровнем цифровой грамотности, быстрым переходом к гибким формам занятости и готовности уделять большее время образованию. Поэтому мы должны быть системно готовы к быстро меняющимся потребностям предъявляемых навыкам и знаниям, - заключил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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