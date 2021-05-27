Бекшин рассказал, когда алматинцы смогут вернуться к нормальной жизни

Приложение zakon.kz
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Это зависит от коллективного иммунитета, который должен достичь 70-75%.
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, когда горожане смогут вернуться к нормальной жизни, передает zakon.kz.
Речь идет о коллективном иммунитете.
По словам главного санврача города, коллективный иммунитет среди горожан на сегодня оценивается в 20-25%, из них 15% достигнуто за счет вакцинации, и до 10% - результат того, что люди переболели в конце прошлого года и в этом году.
В целом мы оцениваем коллективный иммунитет в городе в пределах 20-25%. Дальнейшее увеличение и достижение коллективного иммунитета, с учетом циркуляции в городе мутированных штаммов, до 70-75% позволит нам стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и вернуться к нормальной жизни, - сказал Бекшин.
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С начала массовой вакцинации в Алматы прививку от коронавируса получили 296 296 человек.
Призываю подойти к этому вопросу со всей серьезностью. Вакцинация была и остается единственным эффективным способом стабилизации эпидемиологической ситуации и возвращения к обычной жизни населения наряду с ограничительными мероприятиями. Для достижения указанной цели необходимо сплоченность всех ведомств и населения, - подытожил Бекшин.
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