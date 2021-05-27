О случаях продажи паспортов вакцинации рассказали в УОЗ Алматы

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Правоохранительные органы проводят расследование.
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы рассказал на каком этапе расследования находится дело о продаже паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.
Нариман Табынбаев заявил, что этим занимаются компетентные органы.
К сожалению, эти факты подтверждаются в двух поликлиниках. Первый и второй случаи были переданы в правоохранительные органы. Они проводят расследование. По срокам завершения нас не поставили в известность. Как получим информацию, сразу же оповестим общественность, - сказал он во время онлайн-пресс-конференции.
Глава управления отметил, что во всех медучреждениях идет разъяснительная работа.
Мы проводим работу, чтобы таких случаев больше не было. Кроме того, проводится разъяснительная работа по всем поликлиникам и строгий контроль, - заключил Табынбаев.
Ранее стало известно, что мошенники продают паспорта вакцинации. Купить документ можно было за 15 тысяч тенге.
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