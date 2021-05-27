Немецкие ученые определили связь вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson с тромбозами

Группа исследователей из университета Гете во Франкфурте обнаружила связь образования тромбов с вакцинами от коронавируса компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca. Об этом сообщает zakon.kz, со ссылкой на Financial Times.

Группа исследователей из университета Гете во Франкфурте обнаружила связь образования тромбов с вакцинами от коронавируса компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca. Об этом сообщает zakon.kz, со ссылкой на Financial Times.

Профессор Рольф Маршалек возглавляет группу ученых, которые с марта месяца занимаются исследованием проблемы. По словам профессора, для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека обе вакцины используют аденовирусные векторы, с чем и связан тромбоз.

Спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После чего части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тыс. человек. Рольф Маршалек

По версии Рольфа Маршалека вакцины, созданные на основе РНК (к примеру, Pfizer и Moderna), доставляют генетический материал спайкового белка не в ядро, а в клеточную жидкость. Что позволяет избежать опасной побочной реакции.

Изменение секвенирования спайкового белка позволит разработчикам вакцин предотвратить его расщепление, считает профессор, а представители Johnson & Johnson уже связались с лабораторией для получения рекомендаций по адаптации своего препарата.

При этом, спайковый белок в вакцине AstraZeneca более подвержен сращиванию, чем препарат Johnson & Johnson . Поэтому случаи тромбоза выявлены лишь у восьми из 7,4 млн человек, получивших инъекцию вакцины J&J, заявляет Рольф Маршалек.

В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели вакцины настаивают на ее безопасности.

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