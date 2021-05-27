В Караганде подросток после удара током впал в кому. Ему требуется кровь

По данному делу ведется расследование.

Четырнадцатилетнему карагандинцу Дамиру Бекпосунову срочно требуется донорская кровь любой группы. Подросток перенес сильнейший удар током, когда со своим другом гулял по железнодорожным путям в районе Большой Михайловки, передает zakon.kz.

По словам тети мальчика Бакыт Садыровой, он впал в кому, сообщает ekaraganda.kz.

Дамир учится в 9-ом классе. В прошлую среду, 19 мая, он со своим одноклассником гулял в районе Федоровского водохранилища. Они переходили дорогу через железнодорожные пути станции Большая Михайловка, там они оба получили сильнейший удар током. С тех пор он находится в больнице. Состояние крайне тяжелое: 50% ожогов тела. Неделю его подкармливали через зонд, а сегодня он впал в кому. Врачи говорят, что срочно нужна донорская кровь любой группы. Я очень прошу карагандинцев помочь нам в нашей беде, - рассказала тетя Дамира.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили: "Ребёнок поступил после ожога, его состояние сейчас крайне тяжелое".

Мама второго одноклассника Мария Шпилевая рассказала, что состояние ее сына стабильнее, его уже выписали домой. Однако у ребенка диагностирована электротравма l и ll степени. Она рассказала, что в тот день оба подростка проходили через железнодорожную станцию и, по словам ее сына Сергея, решили пролезть под вагоном, чтобы его не обходить.

Они обошли один состав, а второй обходить поленились, решили пролезть под ним. Дамир был ближе к началу вагона и, как пояснили энергетики, по нему пришелся больший разряд. Сергею досталось меньше: когда он вылез, то увидел, что Дамир лежит без сознания. Он побежал искать людей, звать на помощь. Нашел составителя поезда, привел его, показал, что случилось. Тот вызвал дежурного, и только дежурный вызвал скорую. Причем мой сын врачей не дождался, а сам пришел домой. Мы сами отвезли его в больницу, - рассказала Мария Шпилевая.

Кровь для Дамира Бекпосунова необходимо сдавать по адресу: проспект Шахтеров, 81.

В Линейном отделе полиции города Караганды сообщили, что по данному делу ведется расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!