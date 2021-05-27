На 16% выросла смертность в Казахстане - исследование

В некоторых регионах годовой рост числа умерших достиг 25%–27%.

В Казахстане по итогам первого квартала умерли 36 тысяч человек — сразу на аномальные 16% больше, чем годом ранее, передает zakon.kz.

По данным finprom.kz, в некоторых регионах годовой рост числа умерших достиг 25%–27%.

С момента прихода в Казахстан пандемии по 23 мая текущего года, по данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрировали 375 тыс. случаев заболеваемости КВИ+ (с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию), умерли 3,8 тыс. человек. Случаев КВИ− (по 22 мая) зарегистрировали 54,7 тыс., умерли 3,3 тыс. человек, - говорится в исследовании.

Лечение от КВИ продолжают получать 33 тыс. человек (32,5 тыс. человек — КВИ+, 523 человека — КВИ−), из них в стационарах находятся 13 тыс. пациентов, на амбулаторном лечении — 20 тыс.

Данные по смертности, как, впрочем, и всегда, рисуют несколько иную картину, чем та, что представлена МЗ РК. Об этом уже писали эксперты Energyprom.kz, и в текущем году ситуация, по сути, мало поменялась. Так, в первом квартале 2021 года в стране умерли 36,1 тыс. казахстанцев — сразу на 15,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Коэффициент смертности на 1000 человек составил 7,71, против 6,7 годом ранее, - отмечают аналитики.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года численность умерших составляла 31,2 тыс. человек, минус 7,5% за год. Ранее наибольший рост смертности в первом квартале наблюдался в 2016 году — плюс 2,9%. Даже если принять реальный рост количества умерших в пределах тех же 3%, как минимум порядка 3,8 тыс. случаев можно отнести к избыточной смертности. На фоне пандемии такие цифры говорят сами за себя.

В региональном разрезе больше всего смертей приходится на Восточно-Казахстанскую область: 3,9 тыс. человек — сразу на 18,2% больше, чем годом ранее.

В тройку трагического "лидерства" также вошли Алматинская (3,7 тыс. человек) и Карагандинская (3,5 тыс. человек) области.

Наименьшее число умерших было зафиксировано в Мангистауской области: 773 человека.

Наибольший рост числа умерших отмечен в Костанайской (сразу +27,2% за год), Северо-Казахстанской (+25,2%) и Павлодарской (+23,8%) областях.

В разрезе причин наибольшее число смертей по итогам первого квартала текущего года пришлось на болезни системы кровообращения: почти 9 тыс. человек — на 21,7% больше, чем годом ранее. В том числе от ишемической болезни сердца умерли 3,2 тыс. человек, от сосудистого поражения мозга — 3,1 тыс. человек, от гипертонической болезни — 234 человека.

Также среди болезней-убийц — заболевания органов дыхания: 3,6 тыс. человек, что в то же время, по официальным данным, на 1,3% меньше, чем годом ранее. В том числе от гриппа, ОРЗ и пневмонии умерли 1,1 тыс. человек.

Еще 3,4 тыс. человек умерли от новообразований — на 6,2% меньше, чем годом ранее.

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