В США город начал уходить под землю

Город Коркоран в штате Калифорния стремительно уходит под землю NYT, сообщает zakon.kz, со ссылкой на NYT.

Город Коркоран в штате Калифорния стремительно уходит под землю, сообщает zakon.kz, со ссылкой на NYT.

Основной причиной проседания грунта в городе населением около 22 тыс. человек названа откачка фермерами подземных вод. За последние14 лет город опустился на 3,5 метра, что примерно составляет высоту одного этажа жилого дома.

По предварительным расчетам экспертов геологической службы США и ученых NASA, которые наблюдают за территорией наблюдают со спутников в ближайшие 19 лет город просядет на 1,8-3,3 метра. В настоящее время разрушены оболочки колодцев с питьевой водой, а городскую дамбу пришлось перестроить за $10 млн.

По данным Геологической службы США, в Коркоране и других частях долины Сан-Хоакин земля постепенно проседала в основном из-за того, что сельскохозяйственные компании на протяжении десятилетий качали подземные воды для орошения своих посевов.

Ученые также считатают, что причиной активного проседания грунтов в городе являются не столько природные явления, сколько ведение активного сельского хозяйства. Фермеры перекачивают перекачивать грунтовые воды для орошения посевов, это я стало причиной проседания почвы. И раньше вода текла только под действием силы тяжести, однако из-за проседания земли стала задерживаться в канавах

Власти США намерены потратить миллионы долларов на ликвидацию последствий. За 10 лет на подъемные станции округ потратил 1,2 миллиона долларов , чтобы протолкнуть жидкость. На реконструкцию городской дамбы выделено около 10 миллионов долларов. Средства собраны за счет увеличения налога на недвижимость для местных жителей.

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