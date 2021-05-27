Единый закон для всех квазигоскомпаний принят Сенатом

Депутаты поддержали представленные документы.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" и пакет сопутствующих поправок к нему, которым регулируются все закупки госорганов и предприятий квазигосударственного сектора, передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, министр финансов Ерулан Жамаубаев напомнил, что он разработан по поручению президента, который высказался в своем Послании о необходимости разработки единого закона для всех нацкомпаний по госзакупкам. До сих пор закупки различных квазигоскомпаний регламентировались различными законами, теперь будут одним.

По словам главы ведомства, ранее такие нормы предусмотрены не были, следовательно, отсутствовал и единый принцип регулирования.

Разработанным законопроектом предлагается регулировать закупки Фонда Самрук-Казына и иных нацхолдингов и нацкомпаний. Таким образом, законопроектом будут охвачены более 250 национальных компаний с учетом их дочерних организаций на сумму порядка 3,4 трлн тенге. При этом регулирование закупок госпредприятий, АО, ТОО при центральных и местных исполнительных органах предлагается сохранить в рамках закона "О государственных закупках", - пояснил он.

По его словам, проект закона предусматривает ряд подходов. Первое. Базовые положения, касающиеся сферы действия закона, принципов, ограничений, способов, контроля и обжалования закрепляются на уровне закона, которые являются едиными для субъектов квазигосударственного сектора. По аналогии с государственными закупками предлагается предусмотреть механизмы предварительного обсуждения тендерной документации, а также приостановление заключения договора в период обжалования.

Второе. Нормы, детализирующие процесс проведения закупок, предлагается регламентировать на уровне правил. При этом утверждение Правил закупок фонда Самрук-Казына предлагается сохранить в ведении фонда по согласованию с уполномоченным органом (МФ). Это обусловлено спецификой деятельности фонда и его статуса, а также необходимостью сохранения инвестиционной привлекательности компаний фонда при проведении IPO и иных формах приватизации. Кроме того, гибкое регулирование закупок национальных управляющих холдингов и национальных компании обоснованно тем, что у них разные цели и направления деятельности.

В целом принятие законопроекта позволит повысить прозрачность, эффективность закупок субъектов квазигосударственного сектора и снизить коррупционные риски в этой сфере, - полагает Жамаубаев.Сопутствующими поправками действующие законодательные акты приводятся в соответствие с нормами основного законопроекта.

Депутаты поддержали представленные документы. Таким образом, закон и пакет поправок к нему считаются принятыми и направляются на подпись президенту.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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