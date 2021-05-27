В Казахстане утвердили национальный лекарственный формуляр

В казахстанский формуляр вошло 6852 наименований препаратов.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 18 мая 2021 года утвердил Казахстанский национальный лекарственный формуляр, передает zakon.kz.

Формуляр включает в себя фармакологические группы/ МНН Торговое наименование, лекарственные формы, дозировку и объем, номер регистрационного удостоверения.

В целом в казахстанский формуляр вошло 6852 наименований препаратов. Полностью посмотреть список можно здесь.

Приказ вводится в действие с 6 июня 2021 года.

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