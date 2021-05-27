30 квартир получат многодетные семьи в Мангистауской области

Это выполнено в рамках программы "Нұрлы жер".

В рамках 30-летия Независимости страны в Каракиянском районе тридцати социально малообеспеченным, многодетным семьям за счет бюджетных средств будут приобретены квартиры.

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил аким Каракиянского района Кыдырберды Беков.

По его словам, в рамках программы "Нұрлы жер", в первую очередь, планируется предоставление жилья малообеспеченным и многодетным семьям.

Кроме того, в рамках программы "Нұрлы жер" завершено строительство двух 72-квартирных, трехэтажных жилых домов в селе Жетыбай, где в настоящее время ведутся работы по прокладке инженерно-инфраструктурных сетей. Как только данные работы будут завершены, предоставим нуждающимся, которые стоят в очереди на жилье. Из них 30% будут распределены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а остальные 70%-малообеспеченным гражданам и многодетным семьям, - сказал Кыдырберды Беков.

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