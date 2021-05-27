В годовщину смерти Джорджа Флойда американцы устроили погромы

В городе Портленд, штата Орегон акции в годовщину смерти чернокожего американца Джорджа Флойда закончились погромами и задержаниями, сообщает zakon.kz,со ссылкой на Willamette Week.

В городе Портленд, штата Орегон акции в годовщину смерти чернокожего американца Джорджа Флойда закончились погромами и задержаниями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Willamette Week.

На улицах города, группа примерно из 200 человек разгромила витрины более чем 10 магазинов и заведений, пострадала и городская администрация, в здании разбили окна. В ходе беспорядков участники акции переворачивали контейнеры с мусором и оставляли на стенах граффити с анархистскими лозунгами. Сообщается, что около половины из них были одеты в черные вещи и скрывали лицо, что свойственно анархистам "черного блока".

В ходе беспорядков полиция задержала четверых человек. Одному из них предъявлено обвинение в попытке поджога: он придвинул мусорный бак к зданию местного центра юстиции и поджег его содержимое.

Ранее сообщалось, что в годовщину гибели Джорджа Флойда с его семьей встретился президент США Джо Байден.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!