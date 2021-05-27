О новом сбое в Ashyq сообщили казахстанцам

Об этом разработчики приложения сообщили в телеграм-канале.

В приложении Ashyq снова произошел сбой, передает zakon.kz.

Об этом разработчики приложения сообщили в телеграм-канале.

Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства! - сказано в сообщении.

Это не первый сбой в приложении.

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