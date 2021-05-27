О новом сбое в Ashyq сообщили казахстанцам

Приложение zakon.kz
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Об этом разработчики приложения сообщили в телеграм-канале.
В приложении Ashyq снова произошел сбой, передает zakon.kz.
Об этом разработчики приложения сообщили в телеграм-канале.
Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства! - сказано в сообщении.
Это не первый сбой в приложении.
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