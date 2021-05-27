Двое детей упали в уличный туалет в Туркестанской области

26 мая в поселке Капланбек во дворе одного из частных домов двое детей упали в септик глубиной около 5 метров, сообщает zakon.kz, со ссылкой на Polisia.kz.

26 мая в поселке Капланбек во дворе одного из частных домов двое детей упали в септик глубиной около 5 метров, сообщает zakon.kz, со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение об этом поступило в Сарыагашский РОП примерно в 19:20 часов вечера. На место выехали участковые инспекторы.

Как выяснилось, четырехлетний мальчик упал в пятиметровый туалет, расположенный во дворе. Вслед за ним прыгнула 10-летняя девочка, которая хотела спасти своего брата.

Полицейские с помощью ломов и других подручных средств быстро разобрали туалет и вытащили упавших детей наружу. Прибывшие к месту происшествия врачи оказали медицинскую помощь. По их оценкам, на сегодня состояние здоровья детей удовлетворительное.

Как рассказали соседи, дети могли задохнуться в яме, а ситуация разрешилась благополучно благодаря работе сотрудников полиции.

Ко мне домой прибежала их мама, стала стучать в дверь и кричать “Соседи! Помогите!”. Тут я выбежала и спрашиваю, что случилось. Она говорит, дети упали в туалет. Мы побежали за ней посмотреть, а там два ребенок в яме. Конечно, мы сразу же позвонили на пульт 102. Тут полицейские приехали за две минуты. Ломами сломали туалет и вытащили детей. Если бы не они, то их не удалось бы спасти. Спасибо им большое. Мы не знали, что делать. Но, все закончилось благополучно. Желаем стражам порядка успехов на службе!

В свою очередь, мама детей выразила благодарность участковым инспекторам полиции МПС Сарыагашского РОП.

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