На судороги после вакцинации пожаловалась акушерка в Алматы

Она на связи с нашими медицинскими работниками, сказали в Управлении здравоохранения.

В Алматы акушерка пожаловалась на судороги. Она считает, что это произошло из-за вакцины от коронавируса, передает zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео с девушкой, которая лежит на больничной койке. Подруга, которая стоит рядом говорит, что у нее судороги. По ее словам, это произошло после получения вакцины от коронавируса.

25 мая, время 23:30. Результат вакцинации. Повторяется в третий раз. У нее дрожит лицо, руки, ноги. Говорят, что вакцинация добровольная, но если не привьешься, выгонят с работы. Мы позвали скорую, которая еле как через 30 минут приехала. Ждут, когда станет плохо, - говорится в описании.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что девушка является акушеркой. Пять месяцев назад она устроилась на работу в Центр перинатологии и детской кардиохирургии.

Она получила вакцину 29 апреля, у нее была судорожная симптоматика. Она обращалась в поликлинику, в последний раз она обратилась вчера в 7 больницу. Факт подтверждается. Ей оказана помощь и она отпущена домой. Насколько это связано с вакцинацией, сейчас у нас создана рабочая комиссия, она изучает. Дело в том, что есть показания, по которым больному требуется амбулаторная помощь, скорая помощь оказывает на месте медицинскую помощь и дальше есть показания, по которым они должны доставить ее в стационар. В данном случае были сомнения надо ли было увозить в стационар или нет. После оказания первой медицинской помощи уже не было такой симптоматики. Тем не менее, перестраховались, отвезли в больницу. После этого она уехала домой и сейчас она на связи с нашими медицинскими работниками. Я думаю, не должно быть каких-то осложнений, - сказал на брифинге в РСК руководитель Управления здравоохранения Нариман Табынбаев.

Сообщалось, что акушерку заставили привиться, угрожая увольнением. На это главный врач Алматы заявил, что были лишь уговоры.

Мы переговорили с руководителем этой больницы. В данном случае не было никаких принуждений, были уговоры. Я считаю, что это правильно, потому что человек работает в родильном доме и оказывает помощь роженицам и новорожденным. Она акушерка и она в первую очередь должна быть вакцинирована. Потому что не должны из-за нее страдать и быть под угрозой и мама, которая рожает, и ребенок, - сказал Табынбаев.

Он добавил, что ее никто не имеет права увольнять за то, что она не привита от коронавируса.

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