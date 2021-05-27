Как восстановить утерянный исполнительный лист

При этом заявление о восстановлении утраченного производства не оплачивается государственной пошлиной.

Можно ли восстановить утерянный исполнительный лист? На этот вопрос ответила адвокат Шолпан Исмаилова, передает zakon.kz.

Можно. Заявление о восстановлении утраченного исполнительного производства подается в суд по месту исполнения, - пояснила она.

В заявлении должно быть указано: о восстановлении какого именно производства просит заявитель, было ли принято судом решение по существу либо производство по делу прекращалось, какое процессуальное положение занимал в нем заявитель, кто еще принимал участие по делу и в каком процессуальном положении, место их нахождения либо проживания.

А также нужно сообщить, что известно об обстоятельствах утраты производства, о местонахождении копий документов производства или сведений о них, восстановление каких именно документов заявитель считает необходимым, для какой цели необходимо их восстановление. К заявлению прилагаются сохранившиеся и имеющие отношение к делу документы или их копии.

Как отметила юрист, заявление о восстановлении утраченного производства не оплачивается государственной пошлиной (согласно раздела IV ГПК РК).

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