Баталов рассказал о новых возможностях трудоустройства в регионе

В области объем произведенной продукции и оказанных услуг МСБ составил 1,8 трлн тенге.

В Алматинской области количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 125 тысяч единиц, численность занятых - 275 тысяч человек, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился на 11% и составил 1,8 трлн тенге, а доля МСБ в валовом региональном продукте достигла 34%.

Об этом сообщил аким области Амандык Баталов на брифинге в СЦК при Президенте РК в Нур-Султане.

Как сообщил Баталов, такому результату способствовали меры поддержки по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в виде налоговых послаблений, освобождения от арендных платежей.

В качестве примера хочу рассказать об открытии в начале года швейного цеха в городе Талдыкорган для трудоустройства многодетных и малообеспеченных матерей. Через СПК "Жетысу" мы приобрели здание, провели капремонт и купили в лизинг оборудование. Сегодня на минифабрике работают 17 женщин, из них 12 человек обучили в рамках программы "Еңбек". И таких примеров у нас немало, мы всегда поддерживаем такие инициативы, - сообщил аким Алматинской области.

Как было отмечено, в этом году в регионе объем средств в рамках программ "Дорожная карта бизнеса", "Еңбек" и региональной программы финансирования "Жетысу" увеличен до 21 млрд тенге. Господдержку получат около 2 тысяч субъектов, будет сохранено и создано 13 тысяч рабочих мест. Также в области 430 объекта работают по приложению "Ashyq", в среднем 3 тысячи граждан в сутки пользуются этим сервисом.

В целом в текущем году в Алматинской области активными мерами занятости будет охвачено 60 тысяч безработных и самозанятых граждан.

Стабильный рост в экономике, реализация инфраструктурных проектов и принятые меры социальной поддержки позволили сохранить уровень доходов населения, не допустить роста безработицы, - отметил Амандык Баталов в ходе брифинга.

Как стало известно, в регионе социальную помощь получат 345 тыс. человек на общую сумму 28,5 млрд тенге, в том числе 25 тысяч семей получат адресную социальную помощь, 77 тысяч детей будут обеспечены государственным социальным пакетом.

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