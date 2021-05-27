В Алматы перекроют часть улицы Уалиханова  

Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода.

В Алматы из-за реконструкции теплосетей до сентября закроют проезд на двух участках улицы Уалиханова, передает zakon.kz.

С 28 мая по 31 августа будет закрыто движение автотранспорта по улице Уалиханова от улицы Маметовой до улицы Алимжанова, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в дома будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения, - сказали в компании.

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