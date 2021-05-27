В Алматы перекроют часть улицы Уалиханова  

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода.
В Алматы из-за реконструкции теплосетей до сентября закроют проезд на двух участках улицы Уалиханова, передает zakon.kz.
С 28 мая по 31 августа будет закрыто движение автотранспорта по улице Уалиханова от улицы Маметовой до улицы Алимжанова, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.
Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в дома будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения, - сказали в компании.
Читайте также:
Улицу Розыбакиева в Алматы перекроют в двух местах
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!