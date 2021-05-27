В СКО запустили круглосуточный аппарат МРТ

Сейчас в области есть 3 аппарата МРТ.

Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов.

Сегодня в онкодиспансере запустили новый аппарат МРТ, который будет работать круглосуточно. С 8 утра до 5 утра, в три смены. Это позволит существенно снизить очередность на обследование МРТ, - отметил глава региона.

Сейчас в области есть 3 аппарата МРТ. В рамках нового комплексного плана планируется приобрести еще 2 МРТ для многопрофильной городской больницы и детской областной больницы.

Таким образом, мы сможем полностью закрыть потребность региона, - добавил Кумар Аксакалов.

В больницах СКО установлено 6 компьютерных томографов. В этом году приобретают еще 2 КТ для многопрофильной городской больницы и областной детской больницы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!