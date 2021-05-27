Участников развеселого кортежа выпускников ищет полиция Алматы

На видео кортеж примерно из десятка машин, пассажиры которых сидят на дверях, высунувшись из окон.

Еще одни выпускники отличились в этом году. В этот раз - на дороге в Алматы, передает zakon.kz.

Видео распространяют в соцсетях. На нем кортеж примерно из десятка машин, пассажиры которых сидят на дверях, высунувшись из окон. На одном из джипов установлены стробоскопы, так же был слышен звук СГУ.

Номера авто в основном Алматинской области. Но сняли веселых выпускников на дороге в Алматы. В пресс-службе ДП города сообщили, что участников кортежа уже ищут.

Ранее сообщалось о том, что в Алматинской и Туркестанской областях выпускники устроили беспредел на дорогах. А в Мангистауской области и вовсе произошла драка.

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