Спецпроект: заводы Казахстана

В 2020 году завод выпустил свыше 40 тыс. единиц транспорта.

Завод "СарыаркаАвтоПром" - крупнейший автопроизводитель Казахстана, применяющий операции по сварке и окраске кузовов.

Он находится в Костанае. Численность персонала составляет более 1,6 тысяч человек.

Общая производственная площадь предприятия - 86 тыс. м2

Стоит отметить, что в 2020 году завод выпустил свыше 40 тыс. единиц транспорта.

Производственная линия завода представлена техникой таких брендов как – JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, SAZ.

"СарыаркаАвтоПром" – единственное предприятие в стране, выпускающее все виды автотранспортных средств.

Сайт zakon.kz в новом проекте будет публиковать краткое описание действующих передовых заводов Казахстана.

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