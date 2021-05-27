Спецпроект: заводы Казахстана

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В 2020 году завод выпустил свыше 40 тыс. единиц транспорта.
Завод "СарыаркаАвтоПром" - крупнейший автопроизводитель Казахстана, применяющий операции по сварке и окраске кузовов.
Он находится в Костанае. Численность персонала составляет более 1,6 тысяч человек.
Общая производственная площадь предприятия - 86 тыс. м2
Стоит отметить, что в 2020 году завод выпустил свыше 40 тыс. единиц транспорта.
Производственная линия завода представлена техникой таких брендов как – JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, SAZ.
"СарыаркаАвтоПром" – единственное предприятие в стране, выпускающее все виды автотранспортных средств.
Сайт zakon.kz в новом проекте будет публиковать краткое описание действующих передовых заводов Казахстана.
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