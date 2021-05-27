В Алматы закрывают ковидные стационары

В городе улучшается эпидситуация, поэтому больницы возвращаются к прежнему режиму работы.

В Алматы родильный дом и два стационара перевели в обычный режим работы, передает zakon.kz.

Это связано с постепенной стабилизацией эпидситуации в городе.

Как сообщил глава Управления общественного здоровья Алматы Наримана Табынбаева, сокращается число госпитализаций больных коронавирусом. Поэтому родильный дом №1 и два стационара вернулись к привычному режиму работы.

Табынбаев также отметил, что на этой неделе издан приказ о том, что с 1 июня больница скорой медицинской помощи после тщательной дезинфекции и обработки будет работать как прежде.

Выпишут последних ковидных больных из госпиталя Министерства обороны. Также из системы помощи больным с коронавирусом выведут инфекционный стационар, развернутый в "Халык Арене" и перепрофилированные больницы, одна из которых - Ж/Д поликлиника, городская клиническая больница №1 и городской кардиологический центр.

На сегодня занятость инфекционных стационаров составляет 31,4%.

С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения. Стационары Алматы будут возвращаться к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям, - сказал глава УОЗ.

На сегодня в ковидных стационарах находятся 2 035 человек. Всего же коечный фонд в инфекционных стационарах города составляет 5 940 коек. На дому на сегодняшний день под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2 198 пациентов, из которых 306 бессимптомных, 1 892 с легкой и 90 со средней степенью тяжести. Из общего числа стационарных пациентов 360 – выписанные из инфекционных стационаров на дальнейшее наблюдение и изоляцию в амбулаторных условиях.

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