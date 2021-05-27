Лихачи устроили гонки в столичном парке 

Было составлено 6 административных протоколов.

В Нур-Султане задержали двух водителей, устроивших гонки в парке, сообщает zakon.kz.

В вечернее время на территории Центрального парка операторами видеонаблюдения замечены два водителя, устроивших между собой гонки. Любители экстремальной езды, носились по дорогам парка, на высокой скорости, нарушая правила дорожного движения. На место происшествия был направлен экипаж патрульной полиции, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Два водителя автомашин марки BMW и Toyota Camry были задержаны полицейскими.

Как сообщили в полиции, в результате разбирательства в отношении нарушителей было составлено в общей сложности 6 административных протоколов. Среди нарушений: повреждение дорожного покрытия, управление технически неисправным автомобилем, маневры без подачи сигнала и соблюдения безопасности, движение с не пристегнутыми ремнями безопасности.

Автомашину марки BMW за наличие технических неисправностей водворили на коммунальную стоянку.

Законодательством уличные гонки запрещены, поскольку участники нередко нарушают правила дорожного движения, создавая опасность для людей, других автомобилей и разрушают городские объекты, - отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.

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