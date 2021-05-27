Баталов: В 2021 году доступ к газу получит 61% жетысусцев

Для газификации оставшихся районов завершается разработка ПСД.

В 2020 году в Алматинской области доступ к газу получили 59% жителей области или 1,2 млн человек. В текущем году с подключением еще 23-х населенных пунктов будет 61%, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Об этом заявил аким области Амандык Баталов на брифинге в СЦК при Президенте РК в Нур-Султане.

Как сообщил Баталов в ходе брифинга, для газификации оставшихся районов завершается разработка ПСД по строительству магистральных газопроводов "Талдыкорган - Ушарал" и "Шелек - Кеген". Строительство планируется начать со следующего года.

Продолжена работа по обеспечению качественной водой и ремонту дорог.

В области уровень охвата централизованным водоснабжением является одним из высоких в республике и составляет 98,3%. В этом году доведем до 99,5% за счет подведения водопровода к 7 селам, а также будет улучшено качество питьевой воды в 11 селах. Из года в год улучшается и качество дорог, сегодня 84% дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В текущем году будут отремонтированы 332 км дорог областного значения и внутрипоселковые дороги 385 населенных пунктов, на эти цели выделено 33 млрд тенге, - отметил аким.

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