Дожди с грозами пройдут в Казахстане 

В нескольких регионах ожидается сильная жара.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 28 мая, сообщает zakon.kz.

Северо-запад, север, центр Казахстана будут под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, шквал, возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Карагандинской, днем в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами – туман.

Днем в Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохранится сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Алматинской, в отдельных районах Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

В Алматы переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

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