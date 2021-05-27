Прокуроры РК сами будут составлять обвинительные акты

Нововведения начнутся с 2022 года.

На брифинге в СЦК начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев рассказал о том, что прокуроры сами будут составлять обвинительные акты по уголовным делам, передает zakon.kz.

Он сообщил, что разработаны Концепция и законопроект по трехзвенной модели уголовного процесса.

Идет его публичное обсуждение, более подробно граждане могут ознакомиться с ним на сайте "Открытые НПА". Содержание законопроекта отражает согласованную позицию всех заинтересованных органов по поэтапному переходу к новой модели по категориям и видам дел. Основная новелла заключается в том, что наряду с согласованием процессуальных решений, прокуроры начнут сами составлять обвинительный акт. Сейчас это полномочие закреплено за следователем, - сообщил спикер.

По его словам, эти изменения пройдут в три этапа.

Начнем с убийств в 2022 году. С 2023 года охватим коррупционные дела. Завершится реформа третьим этапом в 2024 году по всем категориям преступлений. Кроме того, как в прогрессивных странах будут упрощены формы расследования по некоторым видам правонарушений. В данном вопросе исходим из принципов рациональности и экономии. Ожидаемый результат - это возможность быстрого восстановления нарушенных прав, без вовлечения граждан в длительные расследования. Кроме того, это позволит сконцентрировать усилия правоохранителей на расследовании тяжких преступлений, - сообщил Шалабаев.

В Генпрокуратуре полагают, что эти новшества позволят приблизить уголовный процесс к признанным мировым стандартам.

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