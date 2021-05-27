Ержан Бабакумаров провел заседание по вопросам охвата населения системой ОСМС

На 1 апреля 2021 года 84.4% населения страны застрахованы.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с председателем правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болатом Токежановым в онлайн-формате провел заседание городского штаба по вопросам обязательного социального медицинского страхования.

На заседании участвовали руководители медорганизаций, ректоры вузов.

В Алматы зарегистрировано и функционирует наибольшее количество субъектов бизнеса в стране – свыше 116 тысяч. На сегодняшний день 88,8% МСБ актуализировали данные сотрудников в системе ОСМС. Работа по актуализации субъектов предпринимательства в базе данных продолжится до конца третьего квартала 2021 года.

Особое внимание уделено вопросу охвата ОСМС студентов вузов и колледжей, которые входят в 15 льготных категорий и за них взносы платит государство. По словам директора алматинского филиала ФСМС Тлеухана Абилдаева, на льготную категорию могут претендовать лица, обучающиеся по очной форме в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования.

Важно понимать, что фонд не формирует списки льготных категорий. Списки представителей 15 льготных категорий в фонд передают через информационные системы уполномоченные органы. Затем они автоматически становятся застрахованными на период присвоения льготы, - отметил директор.

Для того чтобы в будущем избежать проблем с получением медицинской помощи, студентам рекомендуется сейчас проверить свой статус в системе ОСМС через приложение Qoldau 24/7, телеграм-бот Saqtandyry и сайт fms.kz. В случае отсутствия статуса застрахованности студенты должны обратиться в свое учебное заведение для введения данных в информационную систему НОБД (Национальная образовательная база данных). После чего они будут застрахованы на весь период очного обучения. Если студенты, будучи незастрахованными, в срочном порядке нуждаются в медуслугах, то им необходимо отправить заявку через приложение qoldau 24/7, приложив справку с места учебы. Фонд может в таких случаях присвоить временный статус застрахованности на месяц.

На заседании также были заслушаны руководители городских управлений общественного здоровья, образования, общественного развития, предпринимательства и инвестиций, акиматов районов. Участниками заседания были озвучены предложения по интеграции на общегосударственном уровне данных студентов и их статуса в базе ОСМС.

Подводя итоги заседания, председатель регионального штаба по вопросам ОСМС, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что на фоне продолжающейся пандемии и циркуляции в мире новых мутированных штаммов вопрос охвата населения ОСМС остается стратегически важным в системе здравоохранения. В этой связи акиматам районов дан ряд конкретных поручений по принятию дополнительных мер. Управлению общественного здоровья необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением, в особенности в пунктах ПМСП по прикреплению горожан к поликлиникам. Также руководителям вузов и колледжей рекомендовано проверить данные о своих учащихся в системе НОБД.

Как отмечает председатель Фонда медстрахования Болат Токежанов, в рамках региональных штабов по всей стране проводится огромная работа.

Продолжается работа по охвату населения системой ОСМС. На 1 апреля 2021 года 84.4% населения страны застрахованы. Но 2.9 млн остаются вне системы ОСМС. Важно им всем обеспечить доступ к медуслугам, - подчеркнул Болат Токежанов.

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