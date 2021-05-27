Саудовскую Аравию попросили смягчить требования к казахстанским паломникам

Королевство объявило, что совершить хадж могут люди, привитые вакцинами, которых в Казахстане нет.

ДУМК направило запрос в Саудовскую Аравию с просьбой разрешить казахстанским паломникам совершить хадж, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, сообщил "Хабар 24".

В 2021 году Министерство здравоохранения Саудовской Аравии ввело новые требования для паломников. Совершить хадж смогут те иностранцы, кто привит вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna. Однако в Казахстане этих вакцин нет. Мы отправили запрос с просьбой разрешить паломничество для тех, кто иммунизирован другими вакцинами, - сказал заведующий отделом паломничества ДУМК Жандилля Бекжигитов.

Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило об особых требованиях при подготовке к сезону "Хадж-2021". Количество паломников в этом году установлено на уровне 60 тысяч человек. Подать заявку на паломничество могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Паломники должны принять две дозы официально утвержденных вакцин в Саудовской Аравии (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna). Вторую дозу нужно принять за 14 дней до визита в Королевство.

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