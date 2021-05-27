Цой рассказал о смерти родственников от коронавируса

Приложение zakon.kz
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Были летальные случаи, сказал он.
О смерти родственников от коронавируса рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.
Журналист Нартай Аралбайулы взял интервью у Алексея Цоя. Он спросил министра болели ли его родные коронавирусом.
Да, конечно, но не в моей семье, имеется в виду не мои дети. Но, конечно, родственники есть. И летальные случаи были, к сожалению, - ответил Цой.
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