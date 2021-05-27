Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Цой рассказал о смерти родственников от коронавируса

Фото: кадр из видео 27 мая 2021, 17:17

Были летальные случаи, сказал он.

О смерти родственников от коронавируса рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

Журналист Нартай Аралбайулы взял интервью у Алексея Цоя. Он спросил министра болели ли его родные коронавирусом.

Да, конечно, но не в моей семье, имеется в виду не мои дети. Но, конечно, родственники есть. И летальные случаи были, к сожалению, - ответил Цой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬2
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Впервые за три тысячи лет родились тасманские дьяволы
Чему учат на уроках полового воспитания в США и Европе