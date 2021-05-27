"Белавиа" вынужденно отменила рейсы в Европу

Приложение zakon.kz
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В офисах авиакомпании сейчас аншлаг.
Белорусский авиаперевозчик отменил все рейсы в европейские города, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Telegram-канал "Подъем", эти действия связаны с посадкой самолета Ryanair в Минске.
Сообщение прерывается с 8 странами, отменены перелеты в Рим, Берлин, Ганновер, Барселону, Амстердам, Мюнхен, Брюссель, Вену, Франкфурт, Милан, Варшаву, Калининград, - говорится в сообщении.
В результате чего сотни белорусов устремились в авиакассы в попытке сдать билеты по направлениям.
Ранее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.
Сам же Александр Лукашенко о вынужденной посадке самолета Ryanair заявил, что "действовал законно".
Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь, — заявил Лукашенко.
23 мая из-за сообщения о бомбе в Минске вынужденно сел лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.
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