В Акмолинской области почтили память жертв политических репрессий

Рассматриваемый период истории - наиболее трагичный и скорбный.

Сегодня в Кокшетау состоялся круглый стол "Тарихтан тағылым — өткенге тағзым", посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

Его участниками стали представители местной научной и творческой интеллигенции, этнокультурных и неправительственных объединений.

Открывая вступительным словом встречу, заместитель акима области Айна Мусралимова особо отметила, что рассматриваемый период нашей истории - наиболее трагичный и скорбный, приведший к уничтожению лучших сынов казахской степи, погубивший цвет нации, прервавший жизни многих сотен тысяч человек и нанесший непоправимый урон генофонду народа. Бережно храня память о жертвах сталинских репрессий и голода, находя и обнародуя новые данные о тех страшных днях, восстанавливая имена безвинно погибших, казахстанцы сегодня едины в желании - такое не должно повториться в нашей истории.

В прошлом году Президентом страны подписан Указ "О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий". В начале этого года была создана Акмолинская комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Определенная работа по полной реабилитации жертв политических репрессий в нашем регионе начата, - отметила Айна Мусралимова.

Своими мыслями о том непростом времени поделился советник ректора Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов.

Главная миссия в деле восстановления исторической справедливости по отношению к жертвам политических репрессий – это воспитание молодежи на уроках мужества и примерах патриотизма соотечественников. Такой рефрен звучал в выступлениях политолога Достыка Камелова и студента Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Ердена Нурахмета, презентовавших книги о уроженцах Акмолинской области, деятелей партии "Алаш" - "Алаш арысы Біләл Малдыбайұлы" и "Хайретдин Болганбаев – свет неугасимой звезды".

Вопрос полной реабилитации жертв политических репрессий охватывает широкий спектр задач. Особое место здесь занимают вопросы насильственного переселения этносов с родных мест. О перенесенных невзгодах депортированных народов рассказала директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области Белла Газдиева.

Заседание круглого стола продолжилось обменом мнениями, участники поделились своими мыслями о политических репрессиях и голоде в истории страны.

В завершение подведены итоги заседания, обсуждены и обозначены запланированные мероприятия на будущее в данном направлении, в том числе, и работа региональной комиссии о реабилитации жертв политических репрессий.

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