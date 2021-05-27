В Алматы задержаны очередные закладчики наркотиков

Мужчины взяты под стражу.

Очередные наркозакладчики задержаны в центре Алматы, передает zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, что полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием "Допинг". В ходе мероприятия они задержали двух наркодельцов.

Один из них – 31-летний частный извозчик. В ходе его личного досмотра обнаружено вещество растительного происхождения, светло-зеленого цвета. В свое оправдание подозреваемый сообщил, что сверток с наркотиком, якобы, нашел и решил оставить у себя для личного потребления. В другом случае у 33-летнего злоумышленника изъят синтетический наркотик мефедрон в особо крупном размере. В отличии от своего “коллеги” мужчина признался в преступном промысле и уточнил, что указания по синтетике получал через социальные сети. За это он получал плату. Закладки мужчина делал исключительно ночью, – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По обоим фактам начаты досудебные расследования по статье "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Мужчины взяты под стражу.

25 мая сообщалось, что в Алматы задержан 30-летний мужчина c крупной партией мефедрона. А в апреле этого года стало известно, что полиция задержала 10 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков. Оказалось, среди них есть артисты из бойз-бенда Mad MEN. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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