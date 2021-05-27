Российский суд оштрафовал TikTok за неудаление контента

В апреле суд уже штрафовал соцсеть на 2,6 млн рублей по аналогичной статье.

Сервис для создания и просмотра видеороликов TikTok оштрафован в России на 1,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщает zakon.kz.

Соответствующее решение 27 мая принял мировой суд Таганского района Москвы, передает ТАСС.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей. мировой суд Таганского района Москвы

В апреле суд уже штрафовал соцсеть на 2,6 млн рублей по аналогичной статье.

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