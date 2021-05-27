Imanbek вошел в рейтинг "самых перспективных россиян до 30 лет"

Журнал представил по три победителя в каждой из десяти номинаций, всего в лонг-листе были 100 номинантов.

Forbes составил третий ежегодный рейтинг молодых и перспективных россиян в возрасте до 30 лет. В него вошел казахстанский исполнитель Imanbek, сообщает zakon.kz.

Журнал представил по три победителя в каждой из десяти номинаций, всего в лонг-листе были 100 номинантов. В списке также есть несколько иностранных участников, в том числе из Казахстана и Беларуси.

Участники представлены в 10 категориях: "предпринимательство", "финансы и инвестиции", "управление", "спорт и киберспорт", "наука и технологии", "искусство", "музыка", "социальные практики", "мода и дизайн", а также "новые медиа".

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