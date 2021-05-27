Возможно, продал девушку за долги – суд продлил арест Мурата Мейрбекова

Исходя из разговора, казахстанец продал девушку за некие долги.

Суд Нур-Султана продлил арест Мурата Мейрбекова еще на два месяца. Родственника погибшей в Тбилиси Асель Айтпаевой подозревают в торговле людьми, сообщает zakon.kz.

Суд считает, что Мурат совершил сделку в отношении девушки. Сделку на предсмертной записи обсуждала Асель со своим предполагаемым убийцей Бесо Тордуа, передает КТК.

Исходя из разговора, казахстанец продал ему девушку за некие долги.

Мейрбекова взяли под стражу 10 дней назад. Известно, что это он предложил Асель работу в Грузии. Спустя неделю после переезда, Асель нашли мертвой под окнами многоэтажки. Главным подозреваемым по делу проходит бизнес-партнер Мейрбекова – 57-летний гражданин Грузии Бесо Тордуа. У него Асель жила последние несколько дней. Грузинские следователи вменяют ему изнасилование и доведение до самоубийства. Заочное обвинение предъявлено и Мейрбекову: это также изнасилование девушки. А вот на родине казахстанца подозревают по статье "Торговля людьми". Сегодня его адвокат призвал включить в это уголовное дело и главного фигуранта.

Здесь Мейрбекова преподносят, как будто он является продавцом, покупателем – Тордуа Бесик. Слушайте, почему не расписали, каким образом он это сделал, то есть совершил сделку? Где тогда постановление о привлечении к уголовной ответственности Тордуа Бесика, что один – гражданин Грузии, другой – Казахстана – совместно составили план: вербовка, эксплуатация? адвокат Мурата Мейрбекова Чиназбек Маханов

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