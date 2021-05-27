Мамин провел переговоры с премьер-министром Беларуси

Стороны обсудили перспективы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной сферах.

В рамках поездки в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной сферах, фармацевтике и здравоохранении. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и других интеграционных объединений. По итогам I квартала 2021 года двусторонний товарооборот составил $175,6 млн, что на 12% выше, чем за аналогичный период 2020 года. В Казахстане активно работают 8 совместных предприятий РК и РБ по производству крупной промышленной и сельскохозяйственной техники с локализацией на уровне 40%.

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