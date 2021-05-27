Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19

В то же время соцсеть продолжит блокировать записи о том, что вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм, об их неэффективности, а также о том, что переболеть COVID-19 безопаснее, чем вакцинироваться.

Соцсеть Facebook решила больше не удалять со своей платформы публикации о том, что коронавирус создали искусственно, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на заявление компании.

В свете продолжающихся расследований происхождения коронавируса и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком. представитель Facebook

Там заверили, что продолжают работать со специалистами в области здравоохранения и регулярно обновляют свою политику по мере появления новых данных.

Изменения в свою политику Facebook внес после заявления президента США Джо Байдена о том, что он поручил американской разведке удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении коронавируса. Соответствующий отчет ему должны предоставить через 90 дней. К работе подключены также национальные лаборатории США и прочие правительственные агентства.

Соцсеть еще летом 2020 года начала уведомлять пользователей, встретившихся с недостоверной информацией о коронавирусе. Если пользователь лайкнет, поделится или прокомментирует публикацию, которая впоследствии будет признана содержащей ложные сведения, то получит оповещение об этом.

Речь идет о постах, в которых описываются ложные методы лечения заболевания, или утверждается о неэффективности социального дистанцирования. В соответствии с правилами Facebook, такие записи также будут удаляться с площадки.

В феврале этого года соцсеть ужесточила политику и начала удалять любые публикации о том, что COVID-19 был создан человеком. В Facebook поясняли, что такое решение было принято после консультаций со специалистами, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Теперь посты на тему искусственного происхождения коронавируса больше удаляться не будут. В то же время соцсеть продолжит блокировать записи о том, что вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм, об их неэффективности, а также о том, что переболеть COVID-19 безопаснее, чем вакцинироваться.

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