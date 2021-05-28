Школьница повесилась в Алматинской области

Родные уверены, что девочку довели до суицида. Якобы она состояла в интернет-группе, где подросткам давали различные задания, в том числе и покончить с жизнью.

15-летняя школьница покончила с собой в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Она повесилась на простыне в сарае, передает КТК.

Родные уверены, что девочку довели до суицида. Якобы она состояла в интернет-группе, где подросткам давали различные задания, в том числе и покончить с жизнью.

Я пошла в туалет – вот там, где загорожено. Там у нас так открыто было. Я в туалет пошла и увидела: там простыня вот так висит. Это же страшно! Когда ребенок твой отличник… У нас грамоты с четырех лет – с садика. Она на "Анши балапан" выступала. Это ребенок, который хотел жить. Бахытты Айтмуратова, мама

Трагедия произошла в селе Жапек батыра. Каких-либо причин сводить счеты с жизнью у Дианы не было, уверяют родные. Девочка была доброй и общительной. Близкие обнаружили подозрительные записи в дневниках школьницы. На страницах упоминалось об игре "100 вещей, которые тебе нравятся". Мать считает, что причина самоубийства кроется в интернет-сообществах, где детьми просто манипулируют. В полиции возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Согласно первичному заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти несовершеннолетней явилась механическая асфиксия дыхательных путей. В настоящее время расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия. официальный представитель департамента полиции Алматинской области Акбота Азирбек

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