Комары атаковали Семей

Власти развернули против комаров целую спецоперацию и призывают жителей к терпению.

Жителей Семея заедают назойливые насекомые, заполонившие город, сообщает zakon.kz.

Многие горожане просто не выходят их дома, передает КТК.

Власти развернули против комаров целую спецоперацию и призывают жителей к терпению.

По словам горожан, комаров не просто много – это настоящее нашествие. К тому же кровопийцы страшно прожорливы.

Мадина Садыкова постоянно находится в эпицентре скопления насекомых – на набережной. Жалуется, у покусанных уличных торговцев и покупателей уже сдают нервы. Прогуляться, особенно вечером, здесь невозможно.

У меня дети все искусаны абсолютно. У одной на глазу прямо вот такой шишак! Ужасно! И все у нас здесь – абсолютно все – ходят покусанные. И мы стоим все покусанные. Мадина Садыкова

Не помогают ни спреи, ни кремы. Укусы вызывают сильную аллергическую реакцию у детей. Люди делятся фотографиями малышей с заплывшими глазами и волдырями по всему телу. Жители устали просить, чтобы в городе истребили кровососов. Обычно обработка ведется в летние месяцы. Но из-за нашествия гнуса властям пришлось начать работы уже сейчас. В городе запустили масштабную дезинсекцию.

Против природы сложно что-то сказать, во-первых. Во-вторых, просьба огромная к семейчанам: обрабатывать свои подвалы самим – тоже против гнуса. Это не так дорого стоит. И если общими силами, то, в принципе, мы эту проблему решим. заведующий сектором отдела ЖКХ акимата города Семея Азамат Кумеков

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