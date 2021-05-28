Жители алматинского микрорайона оплачивают несуществующие услуги

Чтобы провести инженерные сети, власти перекопали дороги и сняли асфальт. Теперь жильцы боятся, что в яму упадут дети.

Жители микрорайона Ожет в Алматы оплачивают в квитанции услуги за канализацию, которой по сути нет, сообщает zakon.kz.

Работы бросили на полпути, еще и разрушили дороги. Асфальт снят, все улицы перекопаны, передает Astana TV.

Счета за канализацию приходят каждый месяц. Мой муж платит где-то около 6 тысяч тенге. Но по факту этой услуги нет. Для того чтобы прочистить канализацию, мы вызываем специальную службу. За что платим? Еще и вынуждена вот так бегать за детьми, закрывать эту яму, чтобы, не дай Аллах, не упали туда. жительница мкр. Ожет Балжан Ботбаева

Чтобы провести инженерные сети, власти перекопали дороги и сняли асфальт.

Я сам таксую. И по таким дорогам, если честно, от машины уже ничего не осталось. Устал ее ремонтировать. К тому же запчасти сейчас дорогие. Почему чиновники не обращают внимания на проблемы людей? Для чего они тогда нужны? житель мкр. Ожет Ерболат Узакбаев

Жители утверждают, что раньше дорога была в хорошем состоянии. А затем ее перекопали и теперь здесь даже ходить невозможно.

В ответ на многочисленные жалобы жителей чиновники похоже, взялись за дело. Несколько улиц заасфальтировали. Но работы провели зимой. А весной вместе со снегом начало "таять" и дорожное покрытие.

Уложили асфальт в декабре прошлого года на той улице. Сейчас все проваливается. Как они проводят эти работы? Просто бросают деньги на ветер. житель мкр. Ожет Амангали Казангапов

В акимате Алатауского района сообщили, что работы проводились строго по графику. Заверили, что благоустройство микрорайона завершат до конца этого года. Появится канализация, заасфальтируют дороги. Но жители этим обещаниям уже не очень верят.

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