Казахстану вернули победу после скандала на чемпионате Азии по боксу

Дина Жоламан поборется за "золото" чемпионата Азии.

Судьи пересмотрели результат полуфинального боя казахстанской боксерши Дины Жоламан на чемпионате Азии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории в весовой категории до 54 килограммов Жоламан встречалась с Сакши из Индии и уступила ей раздельным решением судей — 2:3 (30-27, 29-28, 27-30, 28-29, 28-29). Однако впоследствии этого итог был пересмотрен.

Дина Жоламан в финале! Судьи пересмотрели решение и приняли справедливое решение! — сообщили в Федерации бокса РК в Instagram.

Таким образом, Дина Жоламан поборется за "золото" чемпионата Азии.

Также в финал турнира вышли Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Владислава Кухта (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

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