Минск направил ноту протеста восьми странам

Минск направил ноту протеста в связи с их совместным заявлением по инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Постпредство Беларуси при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, выступивших с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Минск направил ноту протеста в миссии США, Германии, Британии, Бельгии, Франции, Норвегии, Эстонии и Ирландии в связи с их совместным заявлением по инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Заявление было сделано по итогам закрытого обсуждения в Совете безопасности ООН, инициированного Францией, Ирландией и Эстонией. Согласно тексту заявления, рейс Ryanair был по ложным причинам принужден к совершению посадки белорусским военным самолетом. Кроме того, в заявлении члены Совбеза требуют освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу, а действия Минска называют "вопиющим ударом по безопасности международной гражданской авиации и европейской безопасности" и "грубым игнорированием международного права".

Рыбаков заявил, что представители Беларуси "не были приглашены на обсуждение, но знают о результатах". В ноте протеста, направленной странам-участницам обсуждения, белорусские дипломаты осудили "обнародование любых мнений и любых оценок инцидента" до проведения расследования "компетентными структурами" и публикации его результатов. В качестве примера таких структур приводится Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая ранее приняла решение о начале расследования инцидента.

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