В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 381 тысячу

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 381 907 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 246,

в городе Алматы – 279,

в городе Шымкенте – 63,

в Акмолинской области – 127,

в Актюбинской области – 53,

в Алматинской области – 97,

в Атырауской области – 85,

в ВКО – 95,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 95,

в Карагандинской области – 324,

в Костанайской области – 42,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 42,

в Павлодарской области – 105,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 24.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 110,

в городе Алматы - 532,

в городе Шымкенте - 174,

в Акмолинской области - 168,

в Актюбинской области - 71,

в Алматинской области - 465,

в Атырауской области - 73,

в ВКО - 30,

в Жамбылской области - 36,

в ЗКО - 126,

в Карагандинской области - 364,

в Костанайской области - 64,

в Кызылординской области – 28,

в Мангыстауской области - 23,

в Павлодарской области - 109,

в СКО - 29,

в Туркестанской области - 42.

Всего в стране выздоровело 348 428 человек от COVID-19

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