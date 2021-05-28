В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 381 тысячу

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 381 907 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 246,
- в городе Алматы – 279,
- в городе Шымкенте – 63,
- в Акмолинской области – 127,
- в Актюбинской области – 53,
- в Алматинской области – 97,
- в Атырауской области – 85,
- в ВКО – 95,
- в Жамбылской области – 17,
- в ЗКО – 95,
- в Карагандинской области – 324,
- в Костанайской области – 42,
- в Кызылординской области – 13,
- в Мангистауской области – 42,
- в Павлодарской области – 105,
- в СКО – 40,
- в Туркестанской области – 24.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 110,
- в городе Алматы - 532,
- в городе Шымкенте - 174,
- в Акмолинской области - 168,
- в Актюбинской области - 71,
- в Алматинской области - 465,
- в Атырауской области - 73,
- в ВКО - 30,
- в Жамбылской области - 36,
- в ЗКО - 126,
- в Карагандинской области - 364,
- в Костанайской области - 64,
- в Кызылординской области – 28,
- в Мангыстауской области - 23,
- в Павлодарской области - 109,
- в СКО - 29,
- в Туркестанской области - 42.
Всего в стране выздоровело 348 428 человек от COVID-19
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