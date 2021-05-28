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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 381 тысячу

Фото: zakon.kz. 28 мая 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 381 907 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 246,
  • в городе Алматы – 279,
  • в городе Шымкенте – 63,
  • в Акмолинской области – 127,
  • в Актюбинской области – 53,
  • в Алматинской области – 97,
  • в Атырауской области – 85,
  • в ВКО – 95,
  • в Жамбылской области – 17,
  • в ЗКО – 95,
  • в Карагандинской области – 324,
  • в Костанайской области – 42,
  • в Кызылординской области – 13,
  • в Мангистауской области – 42,
  • в Павлодарской области – 105,
  • в СКО – 40,
  • в Туркестанской области – 24.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 110,
  • в городе Алматы - 532,
  • в городе Шымкенте - 174,
  • в Акмолинской области - 168,
  • в Актюбинской области - 71,
  • в Алматинской области - 465,
  • в Атырауской области - 73,
  • в ВКО - 30,
  • в Жамбылской области - 36,
  • в ЗКО - 126,
  • в Карагандинской области - 364,
  • в Костанайской области - 64,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангыстауской области - 23,
  • в Павлодарской области - 109,
  • в СКО - 29,
  • в Туркестанской области - 42.

Всего в стране выздоровело 348 428 человек от COVID-19

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