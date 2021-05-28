Футболист сборной Казахстана стал обладателем Кубка Короля

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель, обыграл "Аль-Таавун" (3:2) в финале Кубка Короля Саудовской Аравии.

"Аль-Фейсали", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель, обыграл "Аль-Таавун" (3:2) в финале Кубка Короля Саудовской Аравии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победу "Аль-Фейсали" принес Жулиу Тавареш, оформивший хет-трик (40-я минута, с пенальти, 60-я и 90+3). У "Аль-Таавуна" отличились Леандре Тавамба (14-я минута) и Каку (45-я, с пенальти).

На 83-й минуте с поля был удален Мохаммед Аль-Нухилан ("Аль-Фейсали"). Что касается Александра Меркеля, то он вышел в стартовом составе и провел весь матч.

Для Меркеля это первый трофей в составе "Аль-Фейсали". Казахстанец перешел в клуб в сентябре прошлого года из голландского "Хераклеса".

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