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Регионов в "красной" зоне по коронавирусу становится все меньше

Фото: 24.kz 28 мая 2021, 09:39

В "зеленой" зоне расположись 8 регионов.

4 региона Казахстана находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации на 28 мая. Теперь ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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