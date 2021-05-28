Появилась информация о пропавших в горах туристах

Всего пропали семь человек. Шестеро из них - студенты 4 курса столичного Назарбаев Университета. Один - выпускник Кентауского лицея.

Несколько дней назад в горах Туркестанской области пропала группа туристов. В СМИ появилась информация о них, передает zakon.kz.

Всего пропали семь человек. Шестеро из них - студенты 4 курса столичного Назарбаев Университета. Один - выпускник Кентауского лицея.

Двое парней - жители Актобе, трое из Атырау, также есть жители Уральска и Жезказгана. Туристы планировали вернуться 24 мая, но с гор так и не спустились. Тревогу забили родственники пропавших. Они позвонили на пульт 112.

Специально созданы 3 группы. Из них 25 сотрудников ДЧС и родные пропавших. Также 4 сотрудника пограничной службы приступили к поисковым работам. Кроме того, работают сотрудники Департамента полиции. Специальная кинологическая группа также проводит поисковые работы, - рассказал руководитель ДЧС Туркестанской области Канат Карабалаев.

Как сообщает телеканал "Астана", в Сайрам-Угамском национальном парке сообщили, что в середине мая к ним приходил юноша. Он просил разрешение на проход его группы через парк к озеру Сусинген.

Нас 7 человек, пожалуйста, дайте нам разрешение, говорит. Там специальная бумага есть о пропуске. Ему сказали: "Нет, ребята, сейчас недавно дожди были, снег, сейчас лавиноопасный период, поэтому мы не можем вам дать разрешение. Мы сейчас не можем вам дать. И они ушли. замгендиректора Сайрам-Угамского нацпарка Бахыт Айнабеков.

Но молодые люди прошли через пропускной пункт "Сайрамсуколь". Там свободный вход для отдыхающих, нужно заплатить 400 тг за человека. Как рассказал замдиректора нацпарка, инспекторы предлагали ребятам взять гида. Но они отказались.

Накануне стало известно о том, что семеро туристов 21 мая пешком направились в ущелье "Сары-Айгыр", и не вернулись в запланированный срок - 24 мая. Их поисками занимаются специально созданные группы. Посредством двух беспилотных летательных аппаратов произведен облет в радиусе 4 км. Также задействованы квадрокоптеры.

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