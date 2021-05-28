Акимат Нур-Султана представил список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков

В списке 35 застройщиков.

Акимат Нур-Султана составил список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, передает zakon.kz.

Акимат сообщает, что все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, в том числе предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.

Для сохранности средств граждан акимат Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов.

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана, а также ст. 214 Уголовного Кодекса за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

По всем имеющимся вопросам следует обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан" по адресу г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик 8. Информацию можно также получить, позвонив по телефонам: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.

Со списком застройщиков без права на привлечение денег дольщиков можно ознакомиться ниже:

ТОО "BS Company", многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом, ж.м. Комсомольский, ул. Кыз Жибек 30/1

ТОО "White Gold Development", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, пересечение улиц с проектным наименованием №26 и №36

ТОО "First LQ", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, пересечение пр. Кабанбай батыра и ул. 277

группа строительных компаний ТОО "Лея", многоквартирный жилой комплекс район Есиль, пересечение улиц №26 и 37, "Лея за рекой"

группа строительных компаний ТОО "Лея", многоквартирный жилой комплекс район Алматы, улица Кордай, "Лея север"

ТОО "International invest Company IIC", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, ул. Е 305

ТОО "Transcapital", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, участок №5 проспект ул. Е 344, "Gold Land"

ТОО "АзияЦентрСнаб", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом район Алматы, район пересечения улиц А91 и А92 "Жулдыз"

ТОО "Азия", строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и паркингом без наружных и инженерных сетей, ул. Е 547 и Е567

ТОО "NUR-Tas-2020", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом между улицами А 83 и А 84

ТОО "Актас-М", многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. 1 очередь в квадрате ул. Валиханова-Акмола-Гастелло-Тархана

ТОО "Строительная фирма Astana Building", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. Блоки Б и В. ул. Ж.Нажимеденова, южнее ж.м. Промышленный, "Ордабасы"

застройщик Салимов С.С, многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Алматы, улица А 86 "Sancy"

ТОО "Градум Строй", многоквартирный жилой комплекс пер ул. Ш.Калдаякова, №44 и пр. Тауелсиздик "Золотая миля"

ТОО "Техмонтажстрой", строительство 1-очереди многофункционального жилого комплекса пересечение пр. Тауелсиздик и ул. Ш.Калдаякова

ЖСК "Байтас инвест", многоквартирный жилой комплекс ж.м. Комсомольский, ул. Акан Сери, участок №53, "One house"

ТОО "Ер-Тау", многоквартирный жилойкомплекс, район Сарыарка, ул. Кенесары и Т.Шевченко, "Шавгар"

ТОО "Devolopment Building Group", многоквартирный жилой комплекс, Район Есиль, улица И. Омарова

группа строительных компаний, ТОО "Лея", многоквартирный жилой комплекс, район Алматы, пересечение улиц с проектными наименованиями А 62 и А 91, "Лея station city"

группа строительных компаний МТС, ТОО "KENAR Invest", многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, в квадрате шоссе Коргалжын и ул. Ш.Айтматова Е367, Е431

Хасенова Бибисара Закириевна, многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом ж.м. Тельмана, ул. Е 116

ТОО "Жер Билдинг", строящийся многоквартирный жилой комплекс и бизнес центр с паркингом, район Есиль, ул. Е 430, "Табысты"

ТОО "Арзан 777", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, район пересечения улиц А.Байтурсынова и А85, А86, "Алтын Отау"

ТОО "Строй-Инвест-Групп KZ", группа строительных компаний Жанұя инвест, многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, район Алматы, просп. Тауелсиздик, уч. 34/8, "Сапсан"

ТОО "Mars project", группа строительных компаний Жанұя инвест, многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, район Алматы, А85,А86,а91, "Қазанат-2 кезек"

ТОО "РДМ-СЕРВИС", группа строительных компаний Стройкласс, многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, ул.Е 126 и Е 182, "Hokkaido"

группа строительных компаний "Стройкласс", многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, Кургальжинское шоссе / ул. Е 128, "Satti Jol"

ТОО "Mainstreet", многоквартирный жилой комплекс, район Алматы, улица Б. Майлина 6, "Парус"

ТОО "Береке Қурылыс 2030", многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и паркингом", жилой массив Пригородный, район проспекта Кабанбай батыра

ТОО "Astana Real Estate Compаny", группа строительных компаний ASTI Group, многоквартирный жилой комплекс, район Алматы, улица А 62

ТОО "Астана – Таза су", многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, пересечение Шоссе Коргалжын и улицы Е418

ТОО "Проектная компания Астана Девелопмент", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, 1-очередь, полигон 4, жилая группа 5, ул.Жаркент 26

ТОО"Garant Investment", многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район "Есиль", район пересечения проспектов Тұран Қабанбай батыра

ТОО "Аруана - ХХI", многоквартирный жилой комплекс, район Сарыарка, жилой массив Коктал, "Даулеткерей"

ЖСК "Белая гора", многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом, район Алматы, проспект Тауелсиздик 34/2, "Silk way"

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