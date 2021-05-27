Дома с проблемами теплоснабжения обследуют в трех городах Павлодарской области

Для улучшения ситуации реализуют крупные проекты по строительству тепловых магистралей.

Как сообщил и. о. руководителя управления энергетики и ЖКХ Ержан Салханов, в прошедший отопительный сезон от жителей Павлодарской области поступило 675 обращений по поводу полного или частичного отсутствия теплоснабжения в многоэтажках.

Только в Павлодаре комиссионные обследования провели в 523 домах, недогрев зафиксировали более чем в 60% случаев. Для улучшения ситуации в будущем сезоне в Павлодаре сейчас реализуют крупные проекты по строительству тепловых магистралей №31 и №42, а также возводят подкачивающую насосную станцию №6.

По ТМ-42 из 4 километров тепловых сетей, запланированных к строительству, 1,3 километра уже проложены, - сообщил аким города Ержан Иманслям. - В целом по всем строительным работам мы идем с опережением графика и до 1 сентября должны завершить их.

Глава региона Абылкаир Скаков отметил необходимость проверки всех домов, откуда зимой поступали жалобы. Он поручил разобраться с их проблемами до начала подачи тепла.

Слабая подготовка многоквартирных жилых домов в наших городах наблюдается ежегодно, - сказал аким области. - К этой работе должны подключиться все: и КСК, и акиматы, и теплоснабжающие компании. Думаю, нужно провести оценку эффективности работы КСК - именно там лежит основная проблема. Акимы городов и районов должны заниматься подготовкой жилого фонда уже сейчас и к 1 августа быть готовыми.

Не откладывать в долгий ящик Абылкаир Скаков поручил и ремонт на энергоисточниках. Глава региона потребовал исполнять договорные обязательства, которые касаются работы основного оборудования, до начала отопительного сезона.

Отдельно на совещании остановились на вводе новой котельной в Аксу. Как сообщил глава города Жанат Шугаев, сегодня подрядчики занимаются наладкой электротехнического оборудования, систем подпитки теплосети и сетевой воды и намерены запустить объект в срок. Аким области напомнил о стратегической важности котельной и отметил необходимость учесть все риски по ее запуску до начала отопительного сезона. Что касается подготовки к предстоящей зиме в сельской зоне, Абылкаир Скаков, как и в прошлом году, поручил отслеживать ценообразование на уголь для бытовых нужд. Чтобы не допустить лишней финансовой нагрузки на жителей, в регионе будут контролировать стоимость твердого топлива на всех этапах: на разрезах, во время транспортировки и при отпуске потребителям.

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