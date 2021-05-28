Презентован генплан административно-делового центра Сауранского района

Масштабный план работы состоит из двух этапов.

Акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву презентовали генеральный план административно-делового центра в новом созданном Сауранском районе.

На площади около 60 га возведут административные здания, государственные учреждения, районный Дом культуры, парки, скверы и многоэтажные дома. Масштабный план работы состоит из двух этапов. Главе региона также доложили о работе по подведению инфраструктуры к району.

Умирзак Шукеев в ходе очередной рабочей поездки в Сауранский район ознакомился с основными направлениями организационно-правовой работы по созданию района и провел совещание по результатам проделанной работы. Отметим, наряду с местными исполнительными органами в районе формируют центральные государственные органы.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений.

Заместитель акима области Арман Сабитов и глава района Гани Рысбеков доложили о ходе проводимой работы по поэтапной газификации, обеспечению питьевой водой жителей населенных пунктов нового района. Умирзак Естаевич поручил не затягивать оформление документов, а также уделить особое внимание благоустройству и озеленению района.

Предстоит проделать большую работу. Создать новый район непросто. Нужно работать не покладая рук. В новый район надо привлекать квалифицированных специалистов, - сказал У.Шукеев.

Напомним, реализацией всех мероприятий, связанных с созданием нового района, занимается специальная комиссия. Приоритет отдан таким важным вопросам, как решение социальных вопросов, создание новых рабочих мест, развитие сельскохозяйственной отрасли.

По последним данным, в Сауранском районе проживает порядка 9 тыс. семей или около 110 тыс. человек. Общая площадь района, состоящего из 12 сельских округов, составляет около 650 тыс. гектаров.

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