В странах ЕАЭС будут признавать документы об ученых степенях

Соглашение регулирует взаимное признание документов об ученых степенях в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной деятельности в сфере трудовой миграции в государстве трудоустройства.

Министерство образования и науки подготовило проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах Евразийского экономического союза, передает zakon.kz.

В частности, Соглашение регулирует взаимное признание документов об ученых степенях в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной деятельности в сфере трудовой миграции в государстве трудоустройства.

Положения настоящего Соглашения применяются также к документам об ученых степенях, выданным до вступления в силу настоящего Соглашения, за исключением случая, когда при проведении процедуры признания документа об ученой степени в государстве трудоустройства было принято отрицательное решение по результатам экспертизы диссертации.

В целях учета отрицательных решений, принятых при проведении процедуры признания документов об ученых степенях, государства-члены реализуют меры, обеспечивающие доступность соответствующей информации, - говорится в документе.

Речь идет о признании документов об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю и кандидата наук, документов об ученой степени доктора наук.

Соглашение также предусматривает проверку подлинности (верификации) документов об ученых степенях.

Кроме того, для получения необходимой информации обладатель ученой степени, работодатель (заказчик работ (услуг)), другие заинтересованные органы государств-членов смогут направлять запросы в компетентные органы и уполномоченные организации, а также получать необходимые сведения путем обращения к информационным базам данных и непосредственно к обладателю ученой степени.

Запросы, предусмотренные настоящей статьей, направляются в письменной форме на русском языке и подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством государства-члена, в которое направлен запрос.

Для реализации Соглашения будут определены уполномоченные организации, которые осуществляют обмен информацией по вопросам признания документов об ученых степенях.

Уполномоченные организации обеспечивают размещение на русском языке на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующей информации:

тексты нормативных правовых актов, регулирующих вопросы присуждения ученых степеней, а также сведения о внесении в них изменений;

перечень и образцы документов об ученых степенях;

перечень сведений, обязательных к включению в документы об ученых степенях в случае выдачи таких документов организациями, наделенными в соответствии с законодательством государств-членов правом самостоятельного присуждения ученых степеней;

сведения об установленных в соответствии с законодательством государств-членов системах научной аттестации, в том числе номенклатурах (классификаторах направлений подготовки) и содержании научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, а также сведения об организациях, наделенных в соответствии с законодательством государств-членов правом самостоятельного присуждения ученых степеней.

Как отмечается, Соглашение является международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза, и входит в право Евразийского экономического союза.

Проект Соглашения размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня.

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