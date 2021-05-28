Врач рассказала, как не "убить" щитовидку шашлыками

Разовое употребление шашлыка из жирных сортов мяса или газированной воды не навредит организму.

С первыми выездами на природу наступил сезон шашлыков, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ведущий эксперт Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина, все это достаточно вредно для щитовидной железы.

По ее словам, ежегодно в мире становится на 5% больше людей с заболеваниями щитовидки.

К сожалению, йодный дефицит широко распространен. В основном это касается удаленных от моря территорий. Основной источник его получения — это йодированная соль, — объяснила она в интервью изданию "Известия".

Кроме йода для щитовидки важно сбалансированное рациональное питание, которое включает углеводы, белки, полезные правильные жиры, овощи и фрукты в достаточном количестве.

Летом мы нуждаемся в меньшем количестве калорий, чем зимой. Но лето — сезон походов на природу, костров, шашлыков, шипучих напитков.

По словам врача, разовое употребление шашлыка из жирных сортов мяса или газированной воды не навредит организму, но существуют и более здоровые варианты еды на природе.

Чтобы шашлык был не только вкусен, но более полезен, можно выбрать менее жирные сорта мяса или птицу, можно готовить его из рыбы. Для гарнира же взять побольше овощей и часть из них приготовить на огне.

Не забывайте употреблять достаточное количество жидкости, не сладкой газировки, а простой питьевой воды, — советует доктор Савкина. — В летний рацион часто входит мороженое. Хотя нет данных о вреде этого продукта для щитовидной железы, но ежедневное увлечение мороженым тоже ничего хорошего не принесет. Лучше заменить его на сладкие сезонные фрукты и ягоды, из которых мы получим необходимые нам витамины и полезные микроэлементы.

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